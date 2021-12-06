В Кремле назвали агрессивной риторику США в адрес России

Риторика со стороны США и европейских столиц в адрес Москвы звучит весьма агрессивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Об этом он сказал в преддверии видеоразговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По словам представителя Кремля, момент для разговора достаточно сложный.

«Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться. Будут показаны первые кадры со встречи, потом общение будет закрытым.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря. Они состоятся в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.