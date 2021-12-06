Марин Ле Пен обвинила ЕС в разжигании ситуации вокруг Украины

Попытки Европейского союза (ЕС) разжечь ситуацию вокруг Украины создают напряженность и страхи. Кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью газете Rzeczpospolita обвинила Евросоюз в посягательстве на сферу влияния России и призвала Францию действовать как уравновешивающая в мире сила.

Ле Пен подчеркнула, что президент России Владимир Путин не совершит ошибку и не станет вторгаться на Украину. «Но я также считаю, что ЕС сыграл в этом вопросе роль пожарного-пиромана. Вы можете говорить, что хотите, но Украина находится в сфере влияния России», — заявила кандидат в президенты.

Политик также призвала европейские страны начать бороться «с нависшей над Европой угрозой исламизма».

Ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано заявил, что ЕС внимательно следит за новостями о российских войсках на украинской границе и серьезно подходит к угрозе возможной эскалации. «Когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся», — отметил он.