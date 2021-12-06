В ЕС выступили с критикой статьи о недоверии Брюсселя к данным США по Украине

Европейский союз (ЕС) внимательно следит за новостями о российских войсках на украинской границе и серьезно подходит к угрозе возможной эскалации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано, критикуя статью Financial Times, в которой говорилось, что в ЕС поначалу не доверяли предупреждениям США о возможном «вторжении России». Его слова приводит РБК.

«Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся», — заявил Стано. Он подчеркнул, что в ЕС уже заявляли о том, что поступает «очень тревожная информация» об этой ситуации.

«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины тверда и неизменна», — добавил Стано. По его словам, Брюссель продолжает изучать возможности по наращиванию устойчивости Украины на случай возможной эскалации конфликта.

Ранее в Financial Times со ссылкой на источники написали, что некоторые страны Евросоюза поначалу не поверили в заявление США о якобы возможном вторжении России на Украину. По данным FT, Вашингтон в начале ноября был вынужден пойти на масштабное обнародование данных разведки ради убеждения союзников в Европе.