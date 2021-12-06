В «Листвяжной» восстановили работу системы вентиляции

На шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где в результате взрыва погиб 51 человек, восстановили работу системы вентиляции. О ходе работ в шахте рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале.

По его словам, военизированные горноспасательные части МЧС возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений.

Цивилев рассказал, что в шахте круглосуточно контролируют газовую атмосферу, началось проветривание аварийной выработки. В понедельник, 6 декабря, планируется разведка необследованных горных выработок длиной более чем в 2,5 километра, добавил губернатор.

Глава региона добавил, что, по последним данным, в стационарах находятся 10 человек, среди которых один — в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном. Еще 96 россиян лечатся амбулаторно.