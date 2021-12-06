Названы три правила похудения к Новому году

Диетолог Гинзбург: здоровый сон, прогулки и отказ от сахара помогут похудеть к Новому году

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил, что при похудении необходимо соблюдать меры предосторожности. До Нового года без негативных последствий для организма вряд ли получится сбросить больше трех килограммов, заявил врач телеканалу «Звезда».

Специалист назвал три главных правила похудения к Новому году. По его словам, для снижения веса нужно вести здоровый образ жизни. Полноценный сон, получасовые ежедневные прогулки и отказ от сахара помогут похудеть к праздникам. Он также призвал не изнурять себя голодом во время диеты.

«Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет», — объяснил Гинзбург.

Он также призвал соблюдать три значимых правила в питании: он посоветовал отказаться от сахара, меда, варенья и конфет, исключить из рациона «плохие» жиры, включая выпечку, чипсы, мороженое, а также заменить мясо рыбой.

«Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы — не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время — одну-две столовые ложки, если смесь орехов», — порекомендовал диетолог.

Ранее нутрициолог Евгения Дегтянникова перечислила запрещенные при похудении фрукты. Она призвала отказаться от употребления бананов, арбузов, манго, винограда и фиников, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом.