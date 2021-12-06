Ноутбук Apple самопроизвольно загорелся

Пользователь Reddit рассказал о своем ноутбуке Apple, который самопроизвольно загорелся и чуть не привел к пожару в доме. Рассказ владельца MacBook Pro опубликован на сайте площадки.

Автор под ником Squeezieful заявил, что компьютер находился на кровати в спящем режиме и заряжался от сети. Пользователь, который спал рядом, в какой-то момент учуял неприятный запах и проснулся. Владелец девайса выхватил MacBook Pro, что привело к небольшим ожогам ладоней, и бросил его на пол. По словам посетителя Reddit, сгоревшее устройство подпалило кровать и испортило ковер.

Squeezieful отметил, что MacBook Pro 2015 года выпуска незначительно травмировал его и чуть не стал причиной пожара в доме. Судя по всему, возгорание произошло из-за аккумулятора. Хозяин компьютера обратился к поддержке Apple.

По словам нескольких комментаторов, американская компания наверняка займет сторону пользователя и признает неполадку. Пользователь под ником humdinger8733 сообщил, что раньше работал сотрудником технической поддержки Apple: «Скорее всего, она заменит сгоревший ноутбук на одну из новых моделей».

В начале года Apple признала потенциально опасным зарядное устройство Belkin Portable Wireless Charger+ Stand Special Edition. В компании объяснили, что в девайсе обнаружили дефект, который может привести к его перегреву.