Малахов объяснил интерес к работе ведущим ток-шоу

Малахов заявил, что видит свое предназначение в том, чтобы помогать людям на ток-шоу

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов объяснил, почему за 20 лет работы в ток-шоу не потерял интерес к таким передачам. Журналист признался, что видит свое предназначение в том, чтобы помогать людям с помощью телевидения. Об этом журналист написал в сторис в Instagram.

Малахов вспомнил, что его путь ведущего ток-шоу начался в 2001 году с программы «Большая стирка». Он поинтересовался у подписчиков, как они думают, что мотивирует его работать в одном жанре столько лет. По словам Малахова, деньги или престиж профессии его не интересуют.

«Вам это нравится», «Интересно», «Ваше призвание», «Миссия», «Оставить след в истории», «Разнообразная работа», — предположили подписчики ведущего, с чем он согласился. «На протяжении многих лет я наблюдал тысячи разных ситуаций, которые происходили с людьми: взлеты, падения, трагедии, победы. Я четко понял для себя еще 20 лет назад: мне интересен человек», — заявил он, добавив, что по этой причине он все это время «исследует человеческие судьбы».

Кроме того Малахов отметил, что за годы общения с различными людьми смог понять, что нужно человеку для того, чтобы начать двигаться дальше и осуществить свою мечту.

Ранее Малахов рассказал о желании уйти с телевидения в начале своей карьеры. Работа на ТВ всегда была его детской мечтой, однако когда он, будучи еще студентом Московского государственного университета, начал карьеру на телевидении, оказалось, что его представления о труде сотрудников телецентра отличаются от реальности.