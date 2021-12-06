Бывшая порнозвезда пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами

Бывшая порнозвезда из Глазго, Шотландия, пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами и рассказала о последствиях выбора профессии. Своей историей она поделилась с The Sun.

По словам Ланы Вульф, сложности в личной жизни начались после того, как ее аккаунт на OnlyFans набрал популярность. Девушка продает откровенные фотографии и видео многочисленными подписчикам. «Парни говорят, что, когда они начинают встречаться со мной, они не против порнографии, но, когда у них появляются чувства ко мне, они пытаются заставить меня остановиться. Но это работа моей мечты, я люблю ее, и я не могу быть с кем-то, кто хочет, чтобы я прекратила заниматься любимым делом, и не поддерживает меня», — рассказала она.

Вульф также считает, что привлекает не тех мужчин, с которыми могла бы быть счастливой. Она объясняет это тем, что «хорошие парни» не хотят встречаться с порнозвездами. Устав от неудач в личной жизни, девушка решила сосредоточиться на карьере и полностью посвятить себя развитию аккаунта на OnlyFans.

Британка добавила, что ради любимой работы ей пришлось многим пожертвовать: родители Вульф не одобрили ее выбор и отвернулись от дочери, а незнакомые люди нередко оскорбляют ее.

Ранее сообщалось, что модель из Лос-Анджелеса, США, посчитала себя слишком сексуальной для небогатых мужчин с обычными машинами и рассказала о своем избраннике. Она убеждена, что машина может многое рассказать о владельце, поэтому у мужчин с обычными автомобилями нет шансов завоевать ее внимание.