Модель посчитала себя слишком сексуальной для мужчин с обычными машинами

Модель из Лос-Анджелеса, США, посчитала себя слишком сексуальной для небогатых мужчин с обычными машинами и рассказала о своем избраннике. Историю красавицы публикует LADbible.

30-летняя миллионерша и звезда TikTok и Instagram Дэнии Бэнкс владеет коллекцией автомобилей премиум-класса, в которую входят Lamborghini Urus и Rolls Royce Ghost. Американка рассказала, что она очень любит быструю езду и роскошные машины. Она убеждена, что машина может многое рассказать о владельце, поэтому у мужчин с обычными автомобилями нет шансов завоевать ее внимание.

По словам модели, несколько месяцев назад она нашла подходящего жениха со своим автопарком. Пара решила, что каждый человек заслуживает хотя бы иногда ездить на хорошей машине, и начала сдавать свои машины в посуточную аренду. Со временем увлечение переросло в бизнес, и теперь влюбленные, по их собственным оценкам, зарабатывают более 20 тысяч долларов в месяц (1,4 миллиона рублей). Стоимость аренды зависит от марки автомобиля и варьируется от 600 до 1,8 тысячи долларов (от 43,3 до 130 тысяч рублей) в день.

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