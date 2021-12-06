Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 6 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3936,3 пункта (плюс 0,59 процента), индекс РТС — до 1677,57 пункта (плюс 0,56 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи на 10:08 больше всего подорожали акции «Яндекса» (плюс 1,05 процента, до 5154 рублей за штуку), «Магнита» (плюс 0,77 процента, до 5759,5 рубля) и TCS Group (плюс 0,66 процента, до 7355,6 рубля). Подешевели бумаги НЛМК (минус 5,48 процента, до 207,38 рубля), «Полюса» (минус 0,51 процента, до 13 904,5 рубля) и «Полиметалла» (минус 0,26 процента, до 1327,5 рубля).

С 6 декабря Московская биржа запустила утреннюю торговую сессию, которая будет начинаться в 6:50 по московскому времени. Раньше торги стартовали в 10:00. В руководстве биржи объяснили, что изменение графика позволит клиентам Сибири, Дальнего Востока и Азиатского региона участвовать в торгах в удобное для них время.

Нефть марки Brent подорожала на 2,4 процента, до 71,56 доллара за баррель, марки WTI — на 2,58 процента, до 67,97 доллара.

Курс доллара составил 73,65 рубля (минус 0,24 рубля), курс евро — 83,11 рубля (минус 0,39 рубля). Биткоин торговался по 48 174,3 доллара за монету (минус 2,37 процента).