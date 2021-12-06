Банки нашли новый способ защиты клиентов от мошенников

Банк ВТБ предоставит всем своим клиентам возможность ограничить получение кредита через интернет-банк или мобильное приложение, сообщил заместитель правления банка Анатолий Печатников (пресс-релиз компании есть в распоряжении «Ленты.ру»). Таким образом клиенты смогут лучше защититься от мошенников, использующих методы социальной инженерии для получения заемных средств.

Благодаря новому способу защиты клиентов мошенник не сможет получить кредит, даже если представит всю информацию о заемщике, и не узнает причину отказа, рассказал Печатников. Зато банк на ранней стадии поймет, что заявку подает злоумышленник.

По словам представителя банка, при оформлении мошеннического кредита наступают «самые сложные» последствия для заемщика и банка. Первый зачастую не имеет возможности вернуть долг, а второй не может позволить роста просроченной задолженности. Защитить клиентов от мошенников поможет внедрение технологии «умного скоринга», которая на ранней стадии определит, действует ли клиент самостоятельно или «под гипнозом», рассказал Печатников.

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В марте Центробанк предложил обязать банки разрешить клиентам ограничить дистанционный доступ к своим счетам, чтобы затруднить возможность мошенников влиять на клиента. В декабре первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что ЦБ отправил необходимый нормативный акт на согласование с ФСБ. Он затруднился назвать сроки введения этой возможности.

Генеральный директор компании для защиты дистанционного банкинга SafeTech Денис Калемберг сообщил РБК, что возможностью блокировки выдачи кредитов через интернет воспользуются только клиенты с высоким уровнем финансовой грамотности. Он предположил, что банки не станут вести массовую просветительскую кампанию этой возможности, поскольку в их интересах продвигать легкую выдачу кредита без посещения офиса. «Поэтому продвижение этой истории — выстрел себе в ногу», — отметил Калемберг.

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский назвал запрет на онлайн-кредитование «слишком жесткой и неудобной мерой» для клиента. Он привел в пример ситуацию, когда клиент запретил выдачу кредитов на свое имя, но потом передумал и решил взять средства, однако теперь ему нужно идти в банк для отмены своего решения.

В третьем квартале мошенники похитили у банковских клиентов через несанкционированные денежные переводы 3,2 миллиарда рублей — на 18,5 процента больше, чем год назад, сообщили в ЦБ. В статистику не попал популярный сейчас способ, когда кредиты оформляются под влиянием мошенников.