Экономист назвал причину нескончаемого финансового мошенничества

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев назвал в разговоре с «Лентой.ру» причину, по которой финансовое мошенничество никогда не закончится. По его мнению, мошенники не исчезнут, потому что определенная доля населения всегда будет склонна к авантюрам.

«Мошенники почему звонят? Потому что есть устойчивая цифра — в любой стране, в любом обществе, независимо от развития страны, традиций, экономики, развитости банковской системы четыре-шесть процентов населения, в принципе, склонны к авантюрному поведению. Они готовы заниматься экстремальными видами спорта, участвовать в наемной армии, в том числе и ввязываться в финансовые схемы», — рассказал Беляев. Поэтому финансовые пирамиды и другие способы мошенничества есть и будут всегда, считает экономист, и мошенники в большинстве случаев даже не изобретают никаких новых способов выманивания денег.

Ранее стало известно о предложении ЦБ упростить порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннических операций. По данным регулятора, за третий квартал 2021 года мошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей, что на 18,5 процента больше, чем год назад. При этом банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств, то есть меньше 250 миллионов рублей.