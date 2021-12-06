Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда в России

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Законодательный документ с подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. МРОТ повысят на 1098 рублей — сейчас он составляет 12 792 рубля.

Инициатива об увеличении МРОТ и прожиточного минимума принадлежит самому Путину. 18 ноября на совещании по социальным вопросам президент России заявил, что заложенная в проект бюджета 2022 года индексация прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточна, так как инфляция в стране ускорилась. Путин предложил увеличить показатель опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 процента, в номинальном выражении на тысячу рублей до 12 654 рублей в месяц. Так как по конституции минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, глава России заявил о необходимости проиндексировать МРОТ.

Путин обратил внимание на то, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, такие как доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми. В связи с этим индексировать выше уровня фактической инфляции необходимо и пенсии, заявил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что увеличение прожиточного минимума затронет 16 миллионов россиян, и 3 миллионов коснется повышение МРОТ. Выплаты вырастут за счет средств федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, однако прежде всего будут расходоваться именно бюджетные средства. Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 миллиардов рублей.