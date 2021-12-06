В Москве появится свой Эрмитаж

Власти Москвы выдали разрешение на строительство филиала Эрмитажа на ЗИЛе. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Свой Эрмитаж появится в Москве в рамках реорганизации промзоны ЗИЛ в Даниловском районе. Как сообщили в пресс-службе, застройщик получил разрешение, действительное до 12 марта 2023 года, и готов приступить к работам. Музей «Эрмитаж-Москва» возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Здание займет площадь более 12 тысяч квадратных метров. Строить музей будет девелопер «Группа ЛСР».

«Фасады пятиэтажного "здания-куба" будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь. В здании также предусмотрен подземный этаж», — говорится в сообщении. Особенностью проекта станет входной холл, из которого будут видны все выставочные этажи. «Из-за отсутствия закрытых перегородок пространство будет просматриваться не только вверх, но и насквозь, от бульвара и до парка "Тюфелева роща"», — добавили в Москомстройинвесте. Уточняется, что такое архитектурное решение станет своеобразной отсылкой к зданию музея в Санкт-Петербурге.

Также девелопер планирует вместе с проектом построить жилье, объекты культурного и социального назначения и паркинги. В Москомстройинвесте отметили, что музей будет привлекать не только жителей квартала и Даниловского района, но также других москвичей и туристов.

Ранее в 2021 году музей современного искусства «Гараж» подготовил план реконструкции советского павильона «Шестигранник» в Парке Горького. Однако проект вызвал неодобрение общественного движения «Архнадзор». Объединение призвало департамент культурного наследия отложить согласование проекта, так как его реализация угрожает подлинности памятника. «Архнадзор» предложить организовать публичное обсуждение проекта с участием экспертов в области наследия и градозащитников.