Вирусолог объяснил причину большого количества мутаций у омикрон-штамма

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил причину большого количества мутаций у омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, это могло произойти из-за того, что новый вариант инфекции сформировался среди миллионов людей, зараженных ВИЧ.

«В странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60 процентов населения», — сказал он. Эксперт добавил, что у людей с ВИЧ «заторможенный иммунный ответ».

Волчков добавил, что Африка по количеству населения не уступает Индии, где сформировался дельта-штамм коронавирусной инфекции. Однако в Африке все осложняется большим количеством людей с подавленным иммунитетом.

«Думаю, миллионы лечатся от СПИДа с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И может статься, что "Омикрон" сформировался таким образом, чтобы уходить и из-под нее», — подчеркнул вирусолог. По его словам, новый штамм действительно может быть высококонтагиозным и высокопатогенным. Также он добавил, что омикрон-штамм, возможно, способен обходить адаптивный иммунитет после вакцинации.

При этом можно однозначно утверждать, что вакцинированные будут обладать большей защитой по отношению к невакцинированным, сказал Волчков.

Ранее в ВОЗ оценили течение COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом. Эксперты пришли к выводу, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме. По мнению ученых, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла — от инфицирования и до полного выздоровления — занимает большее время.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.