Родители узнали о профессии дочери и перестали с ней общаться

Пользовательница Reddit под ником aitarealjob поделилась историей о том, как раскрыла свою профессию и заработок семье, после чего ее родные перестали с ней общаться.

Автор поста рассказала, что работает няней для двух детей с особенностями. «Я зарабатываю около 120 тысяч долларов в год, живу в семейном гостевом доме и не плачу за аренду», — рассказала девушка и добавила, что еще семья купила ей машину, чтобы она могла возить детей.

«Мои родители считают, что любая работа в сфере ухода за детьми не является настоящей работой», — пожаловалась героиня истории. «Когда я сказал, что хочу специализироваться на дошкольном образовании, они сказали мне, что я могу либо выбрать "приемлемую" специальность, либо они не будут платить за мой колледж», — передала девушка слова родителей.

По словам автора поста, она не общалась с семьей, когда училась в колледже, и только недавно возобновила с ними контакт. «Мои родители недавно спросили о моей работе и образовании и были разочарованы, когда сказала, что я няня и у меня есть степень магистра специального образования», — призналась девушка. Родители осудили дочь за то, что она занимается тем же, что и в 15 лет, и посоветовали найти «настоящую» работу, как ее брат (бухгалтер) и сестра (медсестра).

«Я разозлилась и сказала родителям, что зарабатываю больше, чем мой брат и сестра, и мне не нужно платить за аренду, за автомобиль или бензин», — сказала девушка. В итоге родители снова перестали поддерживать с ней общение. Кроме того, героиня истории получила сообщение от сестры, которая обвинила ее в том, что та опозорила ее перед родителями. «А мой брат сказал, что мне следовало просто держать рот на замке», — заключила она.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как разругался с родителями из-за успеха и своего дома. По словам мужчины, те перестали с ним общаться, когда узнали, что он разбогател, выбрав неугодную семье карьеру.