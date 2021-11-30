Родители узнали об успехе сына и перестали с ним общаться

Пользователь Reddit с ником @OutrageousIndian поделился историей о том, как разругался с родителями из-за успеха и своего дома. По словам мужчины, те перестали с ним общаться, когда узнали, что он разбогател, выбрав неугодную семье карьеру.

Его родители всегда считали, что в мире есть только одна приемлемая для жизни профессия — это врач. «Когда мне исполнилось 17 лет, я сказал им, что не буду врачом. Вместо этого я решил, что хочу строить актерскую карьеру или заниматься продвижением в социальных сетях и пополнять доход за счет малого бизнеса», — рассказал @OutrageousIndian. Услышав о планах сына, родители выгнали его из дома, после чего они не общались 17 лет.

Тем временем сестра рассказчика стала врачом, а родители переехали жить к его старшему брату, который занимался нейрохирургией и зарабатывал в Сиднее порядка $750 тысяч в год. «Мы восстановили связь, когда разразился коронавирус. <...> В течение последних двух лет они никогда не спрашивали меня, как сложилась моя карьера, и, судя по всему, предполагали, что в Сиднее я перебиваюсь с копейки на копейку», — пишет мужчина. Он добавил, что и правда не добился славы как актер или блогер, однако за это время стал успешным инвестбанкиром и партнером в банке, с которым сотрудничает.

В один из вечеров рассказчик встретил родителей возле магазина и пригласил их на ужин. Увидев дом, они подумали, что сын снимает здесь комнату, и спросили, сколько стоит аренда. «В ответ я рассказал, что это мой дом. На какой-то момент они потеряли дар речи, после чего начали обвинять меня в том, что я лгал им годами и встретился с ними только, чтобы похвастаться моим "вероятно незаконно полученным" богатством», — вспоминает автор.

В заключение родители заявили, что теперь будут жить с ним, поскольку дом брата оказался хуже. «Я посмеялся и напомнил им, что они сделали ставку по жизни на моих брата и сестру, которые выбрали профессию врача, так что сейчас у них больше шансов прописаться у моих соседей, чем у меня», — добавил @OutrageousIndian. После этого, по его словам, родители пытались пригрозить наследством, однако, услышав, что сына это не интересует, вновь перестали с ним общаться.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как поругался с невестой. Парень пожаловался возлюбленной на домогательства со стороны девушки, которую та выбрала на роль подружки невесты, однако не встретил у возлюбленной понимания. Она отказалась менять подружку невесты, из-за чего свадьба оказалась на грани срыва.