В Совфеде заявили о существенных изменениях в жизни трети перенесших коронавирус

Треть россиян, которые перенесли коронавирус, не возвращаются к привычному образу жизни. О существенных изменениях в их жизни заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, приводит ее слова РИА Новости.

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По оценкам экспертов, до 25 процентов прошедших лечение в стационаре не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а еще 29 процентов выписанных из отделений реанимации пациентов и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после болезни, отметила политик.

«С учетом количества переболевших граждан реабилитация после COVID-19 приобретает особую значимость», — сообщила Карелова. Сенатор добавила, что последствия коронавирусной инфекции являются не менее серьезным испытанием для человека, чем само заболевание.

По данным оперштаба на 6 декабря, в России за сутки выявили 32 136 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 9 833 749.

