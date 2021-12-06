В Госдуме оценили введение новых мер из-за нового штамма коронавируса

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов оценил введение в стране новых ограничений из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия-24».
Депутат назвал бессмысленным введение новых мер из-за омикрон-штамма COVID-19. По его мнению, закрывать границы России на фоне сложившейся ситуации не требуется.
«В этом, по сути дела, смысла нет. <…> В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — подчеркнул он.
Кроме того, Хубезов призвал ускорить процесс иммунизации в стране, несмотря на увеличившиеся темпы вакцинации от коронавируса.
«Нам не просто нужно вакцинировать, вот сейчас говорят 80 процентов населения, а нужно их вакцинировать примерно за полгода, лучше даже еще быстрее», — заключил парламентарий.
6 декабря Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России. Вирус обнаружили у двух граждан, прилетевших из ЮАР. Это первые официально выявленные случаи нового штамма в стране.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков допустил, что омикрон-штамм COVID-19 может вытеснить дельту к январю 2022 года. «Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца», — отметил специалист.