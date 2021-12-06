Цены на нефть начали расти

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,1% до 73,48 доллара за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE начала расти. Она увеличилась на 5,1 процента, до 73,48 за баррель, следует из данных торговой площадки на 22:33 по московскому времени.

При этом цена фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,33 процента, достигнув 69,79 доллара за баррель.

К 22:37 по Москве нефть Brent торговалась на уровне 73,52 доллара за баррель (+5,21 процента). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 5,45 процента, до 69,87 доллара за баррель.

30 ноября мировые цены на нефть рекордно рухнули за полтора года. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара. Эксперты связали падение котировок с распространением нового омикрон-штамма коронавируса.