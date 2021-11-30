Мировые цены на нефть рекордно рухнули за полтора года

Мировые цены на нефть впервые с марта 2020 года упали на 20 процентов

За ноябрь мировые цены на нефть рухнули на 20 процентов впервые с марта 2020 года. По итогам 30 ноября, стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель, а январские WTI достигли 66,18 доллара, передает РИА Новости.

В течение ноября нефть Brent подешевела на 17 процентов, а WTI — на 20 процентов. Стоимость нефти рекордно упала за последние полтора года: в марте 2020 года она обвалилась более чем на 50 процентов.

Цены на нефть падают в течение 30 ноября: показатели постепенно обновляли минимумы сентября, августа, достигнув уровня весны 2020 года. Эксперты предполагают, что котировки рухнули из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Если его опасность подтвердят, то миру грозят строгие ограничения и падающий спрос на энергоносители.

Ранее аналитики из рейтингового агентства Fitch оценили вероятность глобального локдауна. По их мнению, такая вероятность невысока. На данный момент объективной информации об омикрон-штамме коронавируса недостаточно, поэтому его последствия рано учитывать в прогнозах экономического роста.