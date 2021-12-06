Каждый пятый россиянин не справился с расшифровкой СССР

Опрос ВЦИОМ: каждый пятый взрослый россиянин не сумел расшифровать аббревиатуру СССР

Каждый пятый взрослый россиянин не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Такие данные были получены по итогам опроса ВЦИОМ, сообщает РБК.

Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом свыше 80 процентов участников опроса с задачей справились.

Кроме того, 11 процентов респондентов признались, что совсем не знают расшифровку, еще 8 процентов респондентов расшифровали аббревиатуру СССР, допустив ошибку.

Доля способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: о всех 15 упомянули только 6 процентов респондентов. В то же время 27 процентов и вовсе не смогли назвать ни одной.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 13 процентов российских граждан связывают аббревиатуру СССР с положительными эмоциями. 11 процентов опрошенных отметили, что это понятие ассоциируется у них с детством, юностью или же молодостью родителей. О многонациональности страны и братстве народов упомянул каждый десятый респондент.

Опрос проводился 24 ноября среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. В исследовании использовался метод телефонного интервью.

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