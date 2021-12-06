Терапевт назвал ошибки при измерении сатурации

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik назвал ошибки при измерении сатурации.

По его словам, у здорового человека содержание кислорода в крови должно превышать 93 процента, средние цифры — 96-99 процентов. При воспалительных процессах в легких сатурация снижается, поэтому этот показатель важен при диагностике коронавирусной инфекции . Для того, чтобы пульсоксиметр давал верные показания, необходимо соблюдать ряд правил.

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Так, перед измерением сатурации не следует курить. По словам специалиста, курение может сузить сосуды и показатель будет занижен. Кроме того, прежде, чем вставлять палец в пульсоксиметр, стоит стереть с ногтей лак.

Хухрев призвал не измерять уровень сатурации сразу после входа в теплое помещение с холода. «На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце», — подчеркнул медик. То же самое происходит и при обезвоживании.

Кроме того, точность показания также зависит от позы человека. Терапевт посоветовал пользоваться пульсоксиметром следует в положении сидя. «Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется "рестриктивный эффект", то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит», — пояснил он.

Ранее главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, какие лекарства запрещены для приема при коронавирусе. По его словам, заражение COVID-19 не является показанием к назначению антибиотиков. Чурадзе объяснил, что у пациентов с COVID-19 нередко проявляется бактериальная инфекция, но до этого этапа антибиотики назначаться не должны.