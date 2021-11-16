Врач назвал запрещенные при коронавирусе лекарства

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, какие лекарства запрещены для приема при коронавирусе. По его словам, заражение COVID-19 не является показанием к назначению антибиотиков, передает радио Sputnik.

Чурадзе объяснил, что у пациентов с COVID-19 нередко проявляется бактериальная инфекция, но до этого этапа антибиотики назначаться не должны. Он назвал недопустимым самостоятельный прием таких лекарств, поскольку они способны негативно влиять на качество иммунного ответа от организма. Кроме того, прием антибиотиков без показания повышает устойчивость флоры к нему.

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«Антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, в достаточной дозе и на достаточно длительный промежуток времени», — подчеркнул специалист.

Медик также объяснил, при каких симптомах коронавируса необходимо обратиться за помощью к врачу. Он напомнил, что наиболее надежным методом снизить вероятность заражения COVID-19 является вакцинация.

«В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью», — заключил врач.