Иммунолог раскрыл сроки вакцинации для заболевших COVID-19

Иммунолог Болибок: прививаться от COVID-19 больным можно лишь после выздоровления

Инфицированным коронавирусом следует сначала выздороветь и лишь затем прививаться. Сроки вакцинации для заболевших COVID-19 в беседе с «Известиями» раскрыл аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, после болезни должно пройти две-четыре недели, в зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания. «В соответствии с инструкциями к вакцинам, любое острое заболевание, в том числе COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины», — пояснил медик.

Рассуждая о возможных нежелательных реакциях на прививку, российский врач отметил, что они могут проявляться вне зависимости от того, перенес ли человек COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за неделю темпы вакцинации от коронавируса в России выросли на 6 процентов, а среди пожилых россиян — на 14 процентов. Всего за семь дней от COVID-19 привились более 3,2 миллиона человек.