Папа Римский заявил о возможности визита в Россию

Папа Римский Франциск заявил, что обсудит возможность визита в Россию на встрече с главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа Франциск также подчеркнул готовность провести переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом понтифик рассказал во время конференции на борту самолета, возвращаясь из апостольского визита в Грецию и на Кипр. Он добавил, что митрополит Иларион посетит его в Ватикане.

«Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат», — заявил папа Римский. В свою очередь, митрополит Иларион подтвердил в диалоге с ТАСС, что обсуждение встречи лидера Ватикана с главой РПЦ действительно находится в планах его визита.

Ранее, во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви Иеронимом II в ходе визита в Грецию, папа Франциск попросил прощения у Бога и православных за ошибки, совершенные многими католиками. Он заявил, что корнем раскола католической и православной церквей стали жажда прибыли и власти, которые процветали в папстве.