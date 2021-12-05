Папа Римский со стыдом признал ошибки католиков и извинился перед православными

Папа Римский Франциск попросил прощения у Бога и православных за ошибки, совершенные многими католиками. Об этом он заявил во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви Иеронимом II в ходе визита в Грецию, передает Vatican News.

По его словам, было допущено, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделениями. Папа Римский отметил, что история имеет свой вес. «И сегодня здесь я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками», — подчеркнул он.

Франциск также рассказал о «сорняках подозрительности», которые разделили католиков и православных, после чего в обеих церквях прекратили «взращивать сопричастность», Он также «со стыдом» признал, что контакт между христианами был ослаблен, в том числе, из-за действий Католической церкви, которые были далеки от евангельских учений.

Помимо этого, понтифик призвал христиан не опасаться друг друга, а помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему, не занимаясь при этом прозелитизмом и полностью уважая свободу другого.

Ранее сообщалось, что греческий священник устроил акцию протеста против визита папы Римского Франциска в Грецию и назвал того еретиком. Пожилой мужчина появился перед встречей папы Римского с главой Элладской православной церкви в Афинской архиепископии. «Папа, ты еретик?», — начал кричать священник, когда папа шел к архиепископии. Он успел произнести фразу трижды, пока его не увели полицейские. Отмечается, что он является постоянным участником митингов.

