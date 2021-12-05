Пожилой священник из Греции назвал еретиком папу Римского

Греческий священник устроил акцию протеста против визита папы Римского Франциска в Грецию и назвал того еретиком, сообщает портал in.gr.

Пожилой мужчина появился перед встречей папы Римского с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом в Афинской архиепископии. «Папа, ты еретик?», — начал кричать священник, когда папа шел к архиепископии. Он успел произнести фразу трижды, пока его не увели полицейские. Сообщается, что он является постоянным участником митингов.

Ранее украинский священник публично пожелал России «говна». Свое поведение клирик обосновал существованием «московских попов-сепаратистов», с которыми зачастую общаются жители региона, посещая их проповеди, и добавил, что «переживает за Украину». «Понятно? Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!» — пожелал представитель ПЦУ.