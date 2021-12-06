В Госдуме прокомментировали скрытые патрули ГИБДД на дорогах

Сотрудники ГИБДД не должны вести на дорогах России скрытое патрулирование. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводит URA.RU.

«Слава богу, количество скрытых патрулей уменьшилось в разы, как раз благодаря тому, что камеры появились. Но я против скрытых патрулей, вообще против всего скрытого», — прокомментировал парламентарий.

Он отметил, что с уменьшением сотрудников ДПС на дорогах обстановка стала спокойнее. По мнению Свищева, дорожные камеры, которые изначально создавались для предотвращения аварий, перестали выполнять свою функцию и превратились в серьезный бизнес.

Кроме того, депутат считает остановку сотрудниками ДПС автомобиль для проверки документов водителя пережитком прошлого. «От этого надо уходить. Тут существует коррупционная составляющая», — добавил он.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что сотрудники ДПС по закону имеют полномочия и права на ведение скрытого патрулирования. Однако, по его словам, задействование таких мер не всегда необходимо, так как на дорогах имеется достаточное количество электронных средств контроля.