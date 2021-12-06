В России появится новая сеть небольших магазинов

Торговая сеть «Перекресток» начала тестировать формат небольших магазинов площадью до 300 квадратных метров, расположенных у офисов и жилых районов. Об этом со ссылкой на сообщение головной компании X5 Retail Group пишет «Коммерсантъ».

Первый магазин открылся в Москве, второй появится в Санкт-Петербурге до конца года. Они станут работать под брендом «Джем Перекресток». Их площадь будет в пять раз меньше, чем у супермаркетов, а ассортимент составит около трех тысяч товаров.

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Отличительной особенностью станет высокая доля (60 процентов) продукции свежих категорий — фрукты, овощи, молочная продукция, выпечка, готовая еда. В уже открывшемся магазине есть и кафе с посадочной зоной. В компании обещают, что в таком формате магазинов цены не будут отличаться от тех, что в классических супермаркетах.

В начале 2022 года, как пояснил гендиректор «Перекрестка» Владислав Курбатов, еще четыре точки откроются в Москве. После анализа их работы компания примет решение о масштабировании проекта.

Ранее компания уже пыталась выйти в формат магазинов у дома с помощью сети «Перекресток-Экспресс» (торговые точки площадью до 200 квадратных метров), но в 2017 году продала его.

По мнению экспертов, нынешнее время лучше подходит для развития небольших магазинов. При этом X5 могла выбрать именно «Перекресток» для позиционирования торговых точек выше, чем магазины «Пятерочка». В Европе форматы с высокой долей кулинарии и зоной кафе набирают популярность. В России за них отвечают АВ Daily и крупные объекты «Вкусвилла».

Ранее глава «ВкусВилла» Андрей Кривенко рассказал, что сеть собирается уйти от активного развития традиционного розничного формата, чтобы сконцентрироваться на онлайн-торговле.