Песков понадеялся на гарантии безопасности от США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неизвестно, насколько партнеры в США могут проявить политическую волю и дать гарантии по системе безопасности. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

По его словам, Россия еще не знает, насколько ее партнеры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты, однако у МИД РФ есть такое поручение. «И я не сомневаюсь, что наши дипломаты, высокие профессионалы во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, они будут искать собеседников для начала таких переговоров, но посмотрим, удастся или не удастся», — понадеялся Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ напомнил об инициативе российского лидера Владимира Путина, «которая как никогда актуальна: созвать саммит пятерки Совбеза с тем, чтобы обсудить глобальные вызовы и пути решения». «Пока не удалось с американцами согласовать эти графики. Пока нет такой политической воли», — отметил Песков.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США задумали ввести новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой данные санкции применят в случае вторжения России на Украину.