Кремль предостерег от экзальтированных ожиданий от переговоров Путина и Байдена

Не стоит предаваться экзальтированным, эмоциональным ожиданиям от переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. От этого предостерег представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, лидерам есть, что обсудить в плане реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Женеве. Вместе с тем он отметил, что двусторонние отношения России и США находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, однако есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог.

Ранее представитель Кремля заявил, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться. Будут показаны первые кадры со встречи, потом общение будет закрытым. Кроме того, в рамках встречи президенты обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря. Они состоятся в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.

