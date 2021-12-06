В Приморскую картинную галерею привезли работы Серова из разных городов России

В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Валентин Серов. Из собраний музеев России». Об этом сообщает «Российская газета».

На выставке представлено около 60 работ русского художника, которые отражают его 30-летний творческий путь.

Несколько работ принадлежит самой Приморской картинной галерее, причем одна из них, портрет Валентина Серова, создана другим знаменитым живописцем Ильей Репиным, учителем художника.

Другие работы прибыли из Омска, Перми и Санкт-Петербурга. Выставка продлится до 13 марта 2022 года, после чего работы вернут в их «родные» музеи.

Ранее сообщалось, что в залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке состоялось открытие выставки «Тайное пространство» художницы Анастасии Медведевой, посвященное взаимодействию человека с окружающим его интерьером. В ее работах интерьер становится главным героем, через которого ведется рассказ о современном человеке и его ценностях.

