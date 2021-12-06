Молодая тигрица вышла на туристическую тропу в Приморье и попала на видео

В Благодатном, находящемся на территории Сихотэ-Алинского заповедника, заметили молодую тигрицу. Ее прогулку по побережью в Приморье запечатлели на видео. Запись появилась на YouTube-канале природоохранной организации.

Новая «хозяйка» попала на фотоловушку, когда вышла на туристическую тропу. На видео заметно, как она спокойно идет по каменистому пляжу. На заднем фоне также видно, как взбивается пена от приходящих на берег волн. Небо сливается с цветом воды.

Участок на протяжении пяти лет, как рассказали специалисты, оставался свободным: там тигров не встречали. При этом в последнее время работники заповедника неоднократно замечали здесь следы животного. «Молодую тигрицу раньше не наблюдали на территории заповедника. Надеемся, она здесь задержится», — заявили специалисты на официальной странице организации.

Уточняется также, что тигры почти всегда «довольно осторожные в своих перемещениях», из-за чего непосредственная встреча с человеком происходит крайне редко. При этом специалисты добавили, что новая «хозяйка» побережья не помешает движению по туристическому маршруту. Кроме того, с людьми всегда находятся опытные гиды. «Удачливым гостям повезет найти следы здешней хозяйки», — заключили в заповеднике.

Ранее стало известно, что спасенная 14 лет назад в Приморье тигрица по кличке Спарта родила детеныша Алмаза. Он появился на свет в ноябре в шведском зоопарке «Северный ковчег». Спарта была замечена возле приморского села Чугуевка в 2007-м. Ее и второго тигренка спасли лесозаготовители. Позже она поехала в Швецию.