Бывший СССР
 
Последние новости
Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России
Раскрыта причина убийства двух россиянок на Кипре
Мошенники начали обманывать россиян от имени известного банка
Синоптик предупредил о гололедице и похолодании в Москве
Вице-президент США лишилась помощников из-за проблем с популярностью
Ракова назвала число привитых от COVID-19 за год москвичей
На Киркорова зарегистрировали 13 административных дел 
Иностранцы и россияне обругали модный дом Prada за фото Ивлеевой в его Instagram
Академик назвал сроки распространения омикрон-штамма в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыт масштаб присутствия НАТО на Украине

Журналист Александр Коц рассказал о работе специалистов НАТО на Украине
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ints Kalnins / Reuters

В настоящее время на территории Украины располагается как минимум десять военных объектов НАТО, находится порядка 4 тысяч военных США и около 8,3 тысячи военных из других стран Североатлантического альянса. Масштаб присутствия НАТО в стране раскрыл журналист Александр Коц в своей статье для KP.RU.

По данным источников корреспондента, знакомых с ситуацией, на Яворовском полигоне под Львовом на постоянной основе находятся 400 бойцов альянса из США, Великобритании, Канады, Дании, Швеции, Польши и Латвии. С апреля этого года работающие там специалисты уже успели обучить 13 батальонов и восемь бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с натовскими стандартами. Кроме того, известно, что представители американских разведструктур располагаются и в части Пункта оперативного управления кораблями в Очакове, который был построен США для Украины. Также в настоящее время в Мариуполе и Бердянске при поддержке Вашингтона ведется строительство двух новых военно-морских баз, которые в дальнейшем, по мнению экспертов, также будут использоваться военными Североатлантического альянса.

Как заявили источники в российских спецслужбах, с февраля 2019 года на Украине также находятся специалисты Пентагона по транснациональным угрозам. Они, в частности, проводят консультации для Службы безопасности Украины (СБУ) по организации диверсий на российском направлении. Так, по инициативе американской разведки в СБУ уже был создан диверсионно-разведывательный отдел, главной задачей которого станет организация операций в других странах.

«Американцы сами набирают кандидатов в это сверхсекретное подразделение. С середины 2019 года инструкторами ЦРУ США ведется диверсионная подготовка сотрудников водолазного спецотдела и 6-го управления Центра спецопераций СБУ. За счет американских средств оборудуется полигон для подготовки снайперов и водолазов украинских спецслужб вблизи Светловодска», — рассказал один из собеседников.

Помимо США в подготовке украинских военных принимают участие и сотрудники британской внешней разведки МИ-6. Так, они организовали трехнедельные учебные курсы на базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины, а также занялись подготовкой диверсионных групп в 73-м морском центре спецопераций в Очакове. Там, в частности, отрабатываются операции, которые в дальнейшем могут быть проведены на Азовском, Черном морях и в Крыму.

«Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина... Де-факто НАТО уже подошел к нашим границам. Просто пока не сильно это афиширует», — отмечается в материале.

Ранее в декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Дипломат отметила, что втягивание Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0116 октября

«Говорили — сами виноваты, что остались»

Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
03:11 4 декабря

Мужчина избил детей раскаленной кочергой в воспитательных целях

02:43 4 декабря

Украину предложили включить в Соединенное Королевство

02:00 4 декабря

На Украине признали неспособность защитить НАТО

Бывший СССР00:0611 октября

«Поставили русского медведя»

В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
01:41 4 декабря

Украина уничтожила материалы о спецоперации по задержанию 33 россиян

01:29 4 декабря

Власти Украины уличили во лжи о подготовке к нападению России

00:59 4 декабря

В Грузии назвали срок перевода Саакашвили из больницы в тюрьму

Бывший СССР00:0110 октября

«В Сибири шла ядерная война»

Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
00:53 4 декабря

Властям Украины предрекли скорые вынужденные переговоры с «Газпромом»

23:40 3 декабря

Белоруссия пообещала сделать все возможное для разрешения миграционного кризиса

23:36 3 декабря

Мать Саакашвили призвала вернуть его на Украину

Россия
«Пришлось закладывать новый заряд взрывчатки»
 
У двух прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус.
 
«Может начаться исход врачей»
Почему российские медики боятся за свою свободу: Леонид Рошаль о новом «деле врачей»
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели пользу от военного сотрудничества России и Китая
«У всех была каша в головах»
30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
Минск анонсировал ответные санкции против Запада
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе
«Украина вечно стреляет себе в ногу»
Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
В Минобороны Украины оценили численность российских военных на границе
Все материалы
Экономика
Россиянам рассказали о подорожании ряда товаров к Новому году
Новый порядок.
Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
В России предложили ввести обязательную к возврату сумму при кражах со счетов
Россиян отговорили давать в долг друзьям и родственникам
Новая жизнь Усолья-Сибирского.
Что меняется в зоне экологического бедствия
Россиян предупредили о риске дефицита картофеля
20 идей по развитию России: строительная реформа.
Упростить получение разрешений и согласований в отрасли
Все материалы
Силовые структуры
Заключенный погиб при пожаре в российской колонии
Появилось видео из российской колонии после пожара с одним погибшим
Бойцовые еноты.
Как российские патриоты стали наемниками, связались с офицерами ФСБ и превратились в бандитов
Раскрыты подробности пожара с погибшим заключенным в российской колонии
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Майор Скорость.
Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Возбуждено уголовное дело после гибели детей при пожаре в российском регионе
Все материалы
Наука и техника
Маск против Безоса:
как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Все материалы
Спорт
Навка высказалась о трансгендерах в фигурном катании
Ангелина Мельникова«Сердце проваливается от страха»
Сложнейшие элементы и постоянный риск: как гимнастика стала самым опасным видом спорта?
Антон Миранчук рассказал о желаемом клубе для брата
Футболист сборной России сравнил работу команды при Карпине и Черчесове
Партнерский материал
Левандовски в гневе, Бензема — тоже.
Поляк и француз остались без «Золотого мяча». Пожалеем их ближайших соперников.
Бывший футболист «Реала» рассказал о реакции Роналду на критику
Лионель МессиЛионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».
В гонке за трофей он обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовски
Все материалы
Культура
Появилось видео с Градским на носилках во время съемок «Голоса»
Он вам не омикрон.
Оксимирон выпустил альбом «Красота и Уродство». На нем рэпер зачитал обо всем
Бывшая солистка «ВИА Гры» отказалась петь с экс-коллегами на одной сцене
Снова к нам приходят.
Возвращение «Звездных войн», «Ведьмака» и «Секса в большом городе» в лучших сериалах декабря
Песни нового альбома Оксимирона прослушали миллионы раз за несколько часов
Жизнь насекомых.
Режиссер «Властелина колец» снял восьмичасовой сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?
Волочкова рассказала подробности аферы на почти два миллиона рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Основателя «Медиазоны» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
«Соцсети опасны, как наркотики»
Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
Сообщение о переходе ПФР на дистанционный режим работы опровергли
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Малахов объяснил интерес к работе ведущим ток-шоу
VPN-сервисы были призваны помочь пользователям.
Как их использование стало губительным для компаний и обычных людей?
В Роскомнадзоре высказались о блокировке сайтов из-за закона «О приземлении»
Все материалы
Ценности
Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Разлученные в детстве друзья встретились спустя 18 лет и сыграли свадьбу
«Он думал, что просто развлекается»
Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
Россиянам назвали максимальную дневную норму мандаринов для взрослого человека
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.
Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Антиквар раскрыл секреты охоты за неизвестными раритетами за миллионы рублей
«Это сродни охоте»
Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
Забывчивость мужчины принесла ему 57 миллионов рублей
Все материалы
Renault придумала название для нового кроссовера
Те, кому за миллион: автомобили с безумным пробегом
Машины, которые за свою жизнь успели пару-тройку раз съездить до Луны
Продажи новых автомобилей в России сокращаются пятый месяц подряд
Видео-тест: iPhone на колесах? Lincoln Aviator!
Роскошный Lincoln, который пытается заткнуть за пояс немецкий премиум
Россиян принудительно пересадят с личных автомобилей на общественный транспорт
Видео: самый дорогой Gelandewagen
Почему бронированный Mercedes-AMG G 63 6x6 стоит два миллиона долларов?
Сборка Lada Granta приостановлена из-за нехватки комплектующих
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Никогда не видела ничего подобного»
Россиянка ездит по стране в поисках заброшенных построек. Чем они ее вдохновляют?
«Очаровательная малышка — морской офицер»
Как юная девушка стала первой женщиной-капитаном китобойного судна?
«Черный как деготь»
Как появился бородинский хлеб и какая версия его происхождения наиболее правдива
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиянам рассказали об экспонатах музея истории старообрядчества
Тульские байкеры спасли тонувшего в сточной канаве пса
В центре Нижнего Новгорода открыли уникальный бинокль
Все материалы