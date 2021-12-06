В Петербурге перевели на удаленку 2,75 процента классов

В Петербурге из-за COVID-19 и ОРВИ перевели на дистанционное обучение 2,75% классов

В связи со случаями заражения COVID-19 и ОРВИ в Санкт-Петербурге 2,75 процента классов перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская, ее слова приводит агентство Regnum.

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По данным на 6 декабря, в городе перешли на удаленный формат 551 класс в 116 школах. Дома обучаются 5587 школьников, что составляет 1 процент от всех учащихся Петербурга. Кроме того, закрыли 21 группу в 16 детских садах. Чиновница отметила, что в городе нет полностью закрытых школ.

«В прошлом году именно в это время число детей, чьи родители приняли решение перевести на смешанный формат, составляло практически 15 процентов», — добавила Грубская.

Ранее в Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников в 2022 году. В ведомстве отметили, что переход на дистанционку не планируется. По словам замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой, цифровизация в образовании помогает учителям в проведении уроков, однако эта технология предназначена для применения в школах.