В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников в 2022 году

Васильева: Минпросвещения в 2022 году не планирует переводить школы на онлайн-обучение

Министерство просвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение в 2022 году. О формате работы образовательных учреждений после Нового года рассказала замглавы ведомства Татьяна Васильева, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, цифровизация в образовании помогает учителям в проведении уроков. Но такие технологии предназначены для применения в школе, подчеркнула Васильева.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не намерено вводить QR-коды для педагогов. Такой вопрос не обсуждается, также на повестке дня не стоит вопрос о недопуске в школы непривитых от COVID-19 учеников, подчеркнул он.

После объявленных в регионах России нерабочих дней в ноябре в министерстве рассказали, что более 90 процентов школ после длинных выходных начали работу в очном формате. По состоянию на 18 ноября, на карантине находились 18 школ.