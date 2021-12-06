Российского профессора приговорили к колонии за миллионные взятки

Центральный районный суд Челябинска осудил на 4,5 года колонии бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры, 68-летнего профессора Виктора Олефиренко за получение взяток на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год подсудимый многократно брал взятки у студентов. За деньги российский профессор ставил учащимся положительные оценки за экзамены и проставлял зачеты. При этом студенты могли вообще не посещать лекции и семинары.
Олефиренко более 40 лет работал со студентами. Он сам окончил УралГУФК, в котором впоследствии преподавал. На кафедре теории и методики спортивных игр работал с 1977 года.
Свою вину экс-заведующий кафедры признал. Сумма полученных взяток конфискована в доход государства.