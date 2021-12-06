Российского профессора приговорили к колонии за миллионные взятки

В Челябинске профессора Виктора Олефиренко осудили на 4,5 года за взятки на 1,7 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска осудил на 4,5 года колонии бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры, 68-летнего профессора Виктора Олефиренко за получение взяток на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2013 по 2020 год подсудимый многократно брал взятки у студентов. За деньги российский профессор ставил учащимся положительные оценки за экзамены и проставлял зачеты. При этом студенты могли вообще не посещать лекции и семинары.

Олефиренко более 40 лет работал со студентами. Он сам окончил УралГУФК, в котором впоследствии преподавал. На кафедре теории и методики спортивных игр работал с 1977 года.

Свою вину экс-заведующий кафедры признал. Сумма полученных взяток конфискована в доход государства.