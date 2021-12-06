Тело прораба со связанными руками и ногами нашли в подвале дома в Подмосковье

В Подмосковье ищут убийцу прораба строительной бригады, тело которого нашли в подвале жилого дома. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, тело 44-летнего мужчины нашли 5 декабря на лестнице, ведущей в подвал. Руки и ноги жертвы были связаны. Установлено, что убитый был бригадиром рабочей группы, которая ремонтировала частный дом в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. Сейчас следствие изучает записи с камер наружного видеонаблюдения, проводит экспертизы.

По данным РЕН ТВ, на теле жертвы обнаружены рваные раны уха и повреждения носа. Прораба двое суток искала его супруга. В какой-то момент она обнаружила его машину и личные вещи рядом с ремонтируемым домом. После этого полиция, приехавшая по вызову, нашла тело прораба. Источник издания сообщает, что в убийстве подозревается его подчиненный. Подозреваемого ищут.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей, полуторагодовалого мальчика и пятилетней девочки, при пожаре в частном доме в поселке Новоназимово в Красноярском крае. По данным следствия, вечером 5 декабря мать троих детей затопила печь и, оставив детей в доме, отлучилась по хозяйственным делам в баню. В это время произошел пожар.