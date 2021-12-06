Возбуждено уголовное дело после гибели детей при пожаре в российском регионе

СК возбудил уголовное дело после гибели детей в пожаре в частном доме в Красноярском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей, 1,5 годовалого мальчика и 5-летней девочки, при пожаре в частном доме в поселке Новоназимово в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, вечером 5 декабря мать троих детей 1 года 8-ми месяцев, 5-ти и 10-ти лет затопила печь и, оставив детей в доме, отлучилась по хозяйственным делам в баню. Через некоторое время женщина заметила пожар, возникший в доме. Старший ребенок успел покинуть помещение, однако младших детей — мальчика и девочку спасти не удалось.

Как сообщает прокуратура Красноярского края, семья состоит на профилактическом учете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в Ростовской области погибли трое детей. В момент возгорания дети находились дома одни. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела трех мальчиков 2015, 2017 и 2018 года рождения. О том, где были в момент возгорания родители детей, не сообщается.