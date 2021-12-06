На Украине рассказали о применяемых к Саакашвили «психотропных пытках»

К находящемуся в тюремной больнице бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили применяют «психотропные пытки». Об этом рассказала его девушка, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, сообщает Telegram-канал украинского журналиста Андрея Павловского.

По ее словам, несколько недель назад политику прописали якобы снотворное в больших дозах, после которого он начал жаловаться на тревогу, проблемы со слухом и зрением.

Ясько заявила, что обычно такой препарат прописывается только «серьезным больным» и не применяется для улучшения сна. «Использование такого препарата — фармакологическая психотропная пытка», — подчеркнула депутат.

Ранее мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сыну небезопасно находиться в Грузии, Она отметила, что на родине он пребывает не в лучшем состоянии, и призвала вернуть его на Украину.