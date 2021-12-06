Путин прилетел на переговоры в Индию

Президент России Владимир Путин прилетел в Индию для переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что это будет первая встреча между Россией и Индией на высшем уровне после их переговоров Путина и Моди на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Также это вторая зарубежная поездка российского лидера с момента начала пандемии коронавируса.

Ранее посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев рассказал, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию между странами могут быть заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки и техники и образования. Дипломат подчеркнул, что это далеко не полный перечень готовящихся двусторонних соглашений между Москвой и Нью-Дели.