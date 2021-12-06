Российский суд отклонил иск телеканала «Дождь»

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск «Дождя» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), в котором руководство телеканала просило признать незаконным включение компании в реестр СМИ-иноагентов. Таким образом, российский суд оставил в силе решение Министерства юстиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В удовлетворении административного искового заявления отказано», — приводит «Интерфакс» слова неназванного источника в суде, добавляя, что истцом по делу выступал сам телеканал, а ответчиком — Минюст РФ.

Телеканал был внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов 20 августа 2021 года. Это решение тогда прокомментировала генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева. Она призналась, что у нее нет цензурных выражений для оценки ситуации.

Представители Минюста в ответ объяснили, по какой причине телеканал «Дождь» был признан в России иностранным агентом. В ведомстве ответили, что канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и получал опосредованное финансирование из-за границы.