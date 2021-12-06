По делу вора в законе Рашида Джамбульского дал показания ключевой свидетель

В Верховном суде Татарстана на процессе по уголовному делу вора в законе Рашида Хачатаряна, известного как вор в законе Рашид Джамбульский, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и создании организованной преступной группы (ОПГ), дал показания ключевой свидетель. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Этим человеком оказался бывший участник ОПГ Даниил Чикуров по прозвищу Мякиш. Он рассказал, что попал в группировку Джамбульского после того, как обратился к нему за помощью. Мякиш отбывал срок и в колонии стал сотрудничать с администрацией, то есть был зеком «красной масти». Он нещадно бил «мужиков» — обычных осужденных, за что к нему стали предъявлять претензии после освобождения. Мякиша несколько раз жестоко избили, и он решил искать защиты у Джамбульского.

«Высшие — это воры. Потом идут бродяги, мужики, смотрящие, красные… "Положенец" — это ставленник вора, а смотрящего же назначает группировка города. "Положенец" и смотрящий — это два разных человека. Причем "положенец" выше», — объяснял Мякиш в суде тонкости преступной иерархии.

Он назвал в суде Джамбульского вором в законе, который руководил ОПГ «Татарские», девять участников которой судят вместе с ним. Мякиш также рассказал о всех делах подсудимых. Еще на следствии он заключил сделку со следствием и его самого будут судить в особом порядке, предусматривающем минимальное наказание.