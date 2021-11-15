Обвиненный в создании ОПГ вор в законе Джамбульский отказался от суда присяжных

В Татарстане обвиненный в создании организованной преступной группировки (ОПГ) Рашид Хачатарян, известный как вор в законе Рашид Джамбульский, отказался от суда присяжных. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает tatar-inform.

О своем решении подсудимый заявил во время предварительного слушания по уголовному делу в Верховном суде республики. Примечательно, что ранее он сам подавал ходатайство о рассмотрении своего дела судом присяжных. Джамбульский обвиняется в создании ОПГ, мошенничествах, вымогательствах, а также по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Уголовное дело в отношении Джамбульского завели 2 июня 2020 года. Вместе с вором в законе были задержаны его предполагаемые сообщники — 41-летний ранее восемь раз судимый заместитель руководителя чистопольской фирмы и 34-летний трижды судимый строитель.

По версии следствия, они руководили в Чистополе двумя ОПГ, входившими в состав организованного преступного сообщества Хачатряна. Одна из группировок специализировалась на вымогательстве у бизнесменов под угрозой расправы. Вторая ОПГ занималась аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество.

Рашид Хачатрян родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. Он был коронован в марте 1997 года, через некоторое время создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями и распространением наркотиков.