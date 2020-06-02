Вора в законе Рашида Джамбульского обвинили в создании ОПГ

В Татарстане против вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский, возбудили уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает региональное управление МВД России.

В отношении авторитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 («Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»). Если его вина будет доказана, то Хачатряну с учетом предыдущих обвинений может грозить пожизненное лишение свободы.

Как отмечают в региональном управлении МВД, в рамках уголовного дела также были задержаны предполагаемые сообщники вора в законе — 41-летний ранее восемь раз судимый заместитель руководителя чистопольской фирмы и 34-летний трижды судимый строитель.

По версии следствия, они руководили в Чистополе двумя организованными преступными группировками (ОПГ), входившими в состав ОПС Хачатряна. Одна из группировок специализировалась на вымогательстве у бизнесменов под угрозой расправы. Вторая ОПГ занималась аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество.

Большую часть денег, полученных преступным путем, бандиты передавали вору в законе, который увозил их в Оренбург. В ходе обысков у членов ОПГ нашли холодное оружие, SIM-карты и телефоны, банковские карты, а также более миллиона рублей и около шести тысяч долларов.

О том, что Хачатрян задержан в Казани по подозрению в вымогательстве, сообщалось 12 августа 2019 года.

Рашид Хачатрян родился 13 августа 1966 года в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе. По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», он был коронован в марте 1997 года, через некоторое время создал ОПГ «Рашидовские», которая занималась вымогательствами, мошенничеством, убийствами, похищениями и распространением наркотиков.

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