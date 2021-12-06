В Роскомнадзоре высказались о блокировке сайтов из-за закона «О приземлении»

Заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин высказался о последствиях для иностранных интернет-компаний, которые не успеют как требует закон «О приземлении» открыть в РФ свои представительства до 1 января 2022 года. По словам Субботина, блокировка и замедление сайтов — последняя мера, применять которую в регуляторе не хотят. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

«Если компании (иностранные IT-компании — прим. "Ленты.ру") не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии», — объяснил Субботин. Как отметил замруководителя ведомства, решающим фактором в таком случае будет диалог с интернет-организацией. По его заверениям, если РКН будет понимать, что компания ведет работу по открытию в России уполномоченного представительства, то регулятор будет готов оказывать поддержку организации.

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Субботин также оценил вероятность эскалации ситуации с интернет-компаниями в связи с законом «О приземлении». Представитель регулятора отметил, что закон предоставляет РКН широкий перечень механизмов по принуждению организаций к соблюдению российского законодательства. Однако ограничение доступа к сервисам и их замедление, как объяснил Субботин, — не первоочередные меры. «Замедление и блокировка – это то, что мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают», — сказал замруководителя Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор раскрыл перечень компаний, обязанных открыть свои представительства в России в связи с законом «О приземлении». В реестр вошли Google, Meta, Twitter, Tiktok, Telegram и другие.

Закон «О приземлении иностранных IT-компаний» был принят 1 июля 2021 года. Он обязывает онлайн-платформы, чья ежесуточная аудитория составляет в России больше 500 тысяч пользователей, открыть в РФ свои официальные представительства. Закон вступает в силу 1 января 2022 года. За несоблюдение его требований компаниям грозит ряд ограничений, от запрета на распространение рекламы о себе до полной блокировки.