Премьер Индии высказался о соглашениях с Россией

Премьер Индии Моди: соглашения с Россией укрепят сотрудничество двух стран в разных сферах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что соглашения, подписанные 6 декабря с Россией, укрепят сотрудничество двух стран в различных сферах. Об этом глава индийского правительства высказался на полях встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Нью-Дели. Его слова передает РИА Новости.

«Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут, укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы "Сделано в Индии"», — заявил премьер Индии.

Моди также отметил, что утвержденные на встрече с президентом Путиным договоры укрепляют и расширяют сотрудничество Индии и России в сферах ядерной энергетики и развития космических программ обеих стран. Он также положительно оценил дискуссии с российским лидером для обеих стран.

Ранее посол России в Индии Николай Кудашев анонсировал масштабное совместное заявление, которое будет сделано по итогам встречи Путина и Моди. По его словам, заявление отразит направления международного сотрудничества, повестку дня ООН, вопросы реформирования этой организации и урегулирования региональных конфликтов.