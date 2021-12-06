В Совфеде положительно оценили инициативу Минтруда о выплате пенсий

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что решение Минтруда России обновить порядок выплат пенсий поможет облегчить исполнение части процедур Пенсионного фонда, а значит, улучшит жизнь пенсионеров.

Ранее ведомство решило обновить порядок выплат пенсий в России для двух категорий граждан. В частности, новые правила будут распространяться на россиян, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут те, у кого трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости и есть недобор по пенсионным баллам. Теперь для единовременной выплаты пенсионных накоплений этим категориям граждан потребуется подать соответствующее заявление на портале госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Меньше поводов ходить по инстанциям

Сенатор положительно оценил инициативу Минтруда. По его мнению, нововведение позволит упростить и ускорить процедуры получения пенсий.

«Это рабочие перемены, все они упрощают и ускоряют процедуры. Я за то, чтобы у пенсионеров было меньше поводов ходить по инстанциям. Я очень уважительно отношусь к клиентской службе Пенсионного фонда, это действительно замечательная возможность пенсионеру один на один со специалистом разобраться в интересующих вопросах, но тем не менее некоторые процедуры для того, чтобы их решить, не стоят того времени, которое требуется, чтобы на них потратить. Надо упрощать жизнь в таких моментах», — высказался сенатор.

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По его словам, эта инициатива направлена на более жесткое упорядочивание процесса взаимодействия Пенсионного фонда с клиентами. Это делается для того, считает Рязанский, чтобы без согласия пенсионера никто не мог распоряжаться его накоплениями.

«Пенсионный фонд разработал большую социальную систему. Она имеет отношение и к обмену информации между крупными ведомствами. Благодаря это цифровой технологии решаются многие вопросы без присутствия гражданина, но некоторые так решить нельзя. Ничего революционного здесь не происходит, это просто рабочий вопрос. Многие пенсионеры не знают о своих накоплениях в силу того, что они не так долго вкладывали накопительную компоненту. Задача Пенсионного фонда — обязательно уведомить пенсионеров и определить порядок, когда они могут получить эти средства. Некоторые накопления более весомые, чем на одноразовую выплату, и тогда встает вопрос, как выплачивать пенсионеру пенсию: в течение всей жизни или за более короткий период, например за десять лет ежемесячно. Эти вопросы без согласия пенсионера решить нельзя», — поделился зампред профильного комитета Совфеда.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат. Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у гражданина формировались накопления.