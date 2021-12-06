Эвакуацию иранского стелс-беспилотника показали на видео

В Иране стелс-беспилотник Shahed-191 совершил вынужденную посадку. В Twitter показали видео его перевозки, сообщает «Российская газета».

На записи виден Shahed-191, который эвакуируют на внешней подвеске вертолета Ми-17. Издание отмечает, что аппарат не получил тяжелых повреждений благодаря использованию парашютов при аварийной посадке.

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Беспилотный аппарат Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции совершил вынужденную посадку в провинции Чехармехаль и Бахтиария.

Shahed-191 основан на конструкции американского беспилотника RQ-170 Sentinel. В 2011 году американский аппарат пропал над территорией Афганистана, а позже RQ-170 показали в Иране. В 2014 году состоялся полет уменьшенной его копии в Иране.

Ранее норвежская компания Nammo представила ударный дрон с одноразовым гранатометом. Беспилотный аппарат получил гранатомет M72 LAW, который установили вертикально.